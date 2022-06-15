Російський "Спортмастер" закрив свої магазини в Польщі через санкції, – ЗМІ

Російська мережа магазинів спортивних товарів "Спортмастер" може закрити свою мережу Go Sport у Польщі через санкції.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела на ринку ритейлу



"Спортмастер" купив Go Sport у 2019 році за 40 млн євро, щоб вийти на ринки країн ЄС. Водночас у квітні 2022 року, польська влада внесла Go Sport до списку санкцій разоміз 35 компаніями з Росії та Білорусії.

Усі рахунки рітейлера в країні були відразу ж заблоковані, 25 точок продажу та інтернет-магазин мережі закрилися.

Ще в березні, після вторгнення РФ в Україну, головна структура "Спортмастера" – зареєстрована в Сінгапурі Sportmaster Operations Ltd. – оголосила про наміри продати Go Sport.

За даними польських ЗМІ, на початку травня управління з конкуренції та захисту прав споживачів (UOKiK) Польщі навіть схвалило передачу контролю над мережею структурі британської Sports Direct. Але за даними джерел, угода так і не відбулася.

Як пише польське видання Puls Biznesu, Go Sport вже подала заяву про банкрутство.



За словами аналітиків, мережа в Польщі є непривабливим активом, оскільки зупинка продажу на кілька місяців через санкції могла спричинити проблеми з обов'язковими платежами. До того ж мережа була збитковою.

Також експерти вважають малоймовірним передачу компанії місцевому топменеджменту, адже ля поновлення роботи магазинів потрібні інвестиції, залучити які команді буде дуже складно.