Шведська IKEA скорочує бізнес та продає свої заводи в Росії

Шведська мережа IKEA, яка випускає меблі та товари для дому, повідомила, що продасть свої чотири заводи у Ленінградській, Кіровській та Новгородській областях.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на заяву компанії.



В IKEA наголосили, що роздрібний бізнес компанії в Росії "залишається на паузі". Зазначається, що це спричинить оптимізацію, а також зменшення штату співробітників. Скільки людей скоротять, не уточнюється.

Крім того, імпорт та експорт товарів IKEA в Росії та Білорусі поки що відновлювати не планується.



У компанії додали, що ухвалене рішення є важким, але необхідним. Водночас торгові центри "Мега", що належать IKEA, продовжать працювати. При цьому, група повідомила, що запустить продаж товарів для дому, що залишилися на її складах.

За даними ЗМІ, керівництво IKEA під час сьогоднішніх загальних зборів оголосило менеджменту про рішення піти з Росії. Співробітникам запропонували звільнитися за згодою сторін, зарплату їм збережуть на все літо, страховку – до кінця грудня.

Раніше стало відомо, що IKEA виходить і з банківського бізнесу в Росії. Як повідомлялося, на початку березня мережа IKEA оголосила про зупинення своєї роботи в Росії та Білорусі.