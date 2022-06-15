В Нідерландах почали міняти готівкову гривню на євро, – НБУ

З сьогоднішнього дня українці, які перебувають у Нідерландах, можуть обміняти готівкову гривню на євро.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України (НБУ).

Умови програми обміну такі:

скористатися програмою можуть повнолітні переміщені особи з України в Нідерландах, які мають дійсний український паспорт або ID-картку, а також повнолітні громадяни України, які мають документ іноземця або резидента, виданий у Нідерландах (пластикова картка);

встановлений ліміт для обміну – до 10 тисяч гривень на особу;

обмін здійснюватиметься у відділеннях компанії GWK Travelex.

Нацбанк уточнює, що інформацію щодо обміну також буде розміщено на онлайн-майданчику для українських біженців у Нідерландах RefugeeHelp.

Як повідомлялося, з початку війни Національний банк України уклав угоди щодо обміну готівкової гривні з Національним банком Польщі, Федеральним банком і Міністерством фінансів Німеччини, Національним банком Бельгії, Банком Швеції, Банком Італії та центральним банком Нідерландів.



