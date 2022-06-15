Росіяни масово відкривають картки Visa та Mastercard у білоруських банках, – DW

Білоруські банки, які не потрапили під санкції, продовжують відкривати картки міжнародних платіжних систем Visa або Mastercard для громадян Росії.

Цю інформацію Deutsche Welle підтвердили у колцентрах чотирьох білоруських банків: "Бєлгазпромбанку", "Білорусбанку", "Пріорбанку" та "МТБанку".

Умови отримання карток Visa або Mastercard для громадян РФ в цих банках загалом схожі: особиста присутність у відділенні банку при оформленні заявки, з документів потрібен лише паспорт, після процедури верифікації клієнт може отримати картку в день звернення, іменну картку – протягом трьох-семи робочих днів.

При цьому для оформлення картки не потрібен ні дозвіл на проживання в Білорусі, ні робочий договір, ні прописка – частина банків просять лише номер місцевого мобільного оператора. Карти, як правило, видаються на три-п'ять років, їхній випуск коштує в середньому 25-30 рублів (близько 10 євро).

Як пояснили у кол-центрі "Бєлгазпромбанку", останнім часом до них "часто звертаються громадяни Російської Федерації". Про ажіотаж у відділеннях розповіли і у колцентрі "МТБанку."

"На наші карти не поширюються обмеження, під які потрапили карти, випущені в РФ: ними можна оплачувати квитки на літак, підписки на сервіси типу Google One, покупки на зарубіжних сайтах, розплачуватись у європейських країнах", – додали у "МТБанку".

Для оформлення картки у цьому рекомендують вибирати відділення, що розташовані не в центрі Мінська. За словами однієї зі співробітниць колцентру, у другій половині дня 12 червня відділення неподалік залізничного вокзалу навіть були змушені закритися: обслуговували лише тих, хто прийшов до банку до обіду. Також співробітники банку просять уникати філій у великих торгових центрах у Мінську, оскільки "там теж будуть великі черги".

Видання відзначає, що для поповнення банківських карток міжнародних платіжних систем, виданих білоруськими банками, пропонують кілька варіантів: або на місці у відділенні, або SWIFT-переказом з російського рахунку на білоруську, якщо російський банк ще не відключений від системи, або ж можна завести ще одну білоруську карту, підключену до російської платіжної системи "Мир", переказувати гроші спочатку на неї, а потім – на карту Visa або Mastercard.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що китайська платіжна система UnionPay відмовляється співпрацювати з російськими банками, які потрапили під санкції, побоюючись вторинних санкцій США.

У ніч на 6 березня міжнародні платіжні системи Visa та MasterCard одночасно оголосили про припинення роботи на російському ринку через військову агресію РФ в Україні. Пізніше про зупинення роботи в РФ заявили японська платіжна компанія JCB та American Express. Карти цих платіжних систем, випущені російськими банками, не приймаються до оплати за кордоном та в іноземних інтернет-магазинах. У РФ припинили роботу картки, випущені іноземними банками.

Після цього на ринку РФ з міжнародних платіжних систем залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, включаючи США та ЄС.