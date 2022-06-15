Наглядова рада "Магістральних газопроводів України" підтримала об'єднання компанії з "Оператором ГТС"

Наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" схвалила зміну моделі корпоративного управління оператора газотранспортної системи, що передбачає одну компанію - оператора ГТС, яка напряму підпорядковується державі.

Як повідомляється на сайті МГУ, відповідне рішення було ухвалено на засіданні наглядової ради компанії 3 червня.

В компанії нагадали, що після відокремлення оператора ГТС від групи "Нафтогаз" у 2020 році відповідно до обраної урядом моделі анбандлінгу ISO, наглядова рада розглядала моделі корпоративного управління оператора ГТС.

"Новим складом Наглядової ради спільно з менеджментом АТ "МГУ" проаналізовано напрацьовані раніше матеріали та прийнято рішення про підтримку моделі єдиної компанії. Наразі наглядовою радою опрацьовується план імплементації обраної моделі корпоративного управління", – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, АТ "Магістральні газопроводи України" було створено в процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" для відділення бізнесу з транспортування газу від видобутку та реалізації. Передбачалося, що саме ця компанія стане оператором ГТС України.

Водночас "Нафтогаз " створив дочірню компанію ТОВ "Оператор ГТС України", якій було передано функції "Укртрансгазу" з управління газотранспортною системою. У підсумку "Оператора ГТС України" було передано у власність "МГУ".