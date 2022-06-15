Новини

На Львівщині викрили схему розкрадання гумдопомоги, було вилучено бронежилетів на 25 мільйонів

4590
На Львівщині викрили схему розкрадання гумдопомоги, було вилучено бронежилетів на 25 мільйонів
Служба безпеки викрила схему розкрадання гуманітарної допомоги на території Львівської області, в межах якої було вилучено 3 тис. бронежилетів на 25 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

"Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", – йдеться у повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили майже 3 тисячі бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.

Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ.

Організатору схеми вже повідомили про підозру.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини