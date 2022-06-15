На Львівщині викрили схему розкрадання гумдопомоги, було вилучено бронежилетів на 25 мільйонів
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Зазначається, що зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України. Разом зі спільниками він організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.
"Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", – йдеться у повідомленні.
Під час обшуків правоохоронці виявили майже 3 тисячі бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії.
Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби ЗСУ.
Організатору схеми вже повідомили про підозру.