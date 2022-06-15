ЄІБ виділить польському фонду допомоги українським біженцям 2 мільярди євро

Європейський інвестиційний банк планує виділити 2 млрд євро на фінансування фонду допомоги, створеного урядом Польщі для підтримки біженців з України та керованого держбанком розвитку Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Як пояснюють у ЄІБ, ці кошти мають підтримати інвестиції в соціальну інфраструктуру, забезпечення доступу до житла та транспорту. Більша їх частина буде розподілена в менш розвинених регіонах, передає Інтерфакс-Україна.



Зазначається, що це перший із суб-проєктів у рамках схваленого 18 травня загального Пакету солідарності з Україною на 4 млрд євро, спрямованого на фінансування інвестицій у державах-членах ЄС, які несуть найбільші витрати у зв'язку з війною в Україні.



За даними прикордонного відомства Польщі, після російського вторгнення в Україну 24 лютого українсько-польський кордон перетнули понад 4 млн осіб, а у зворотному напрямку – 2,09 млн.



За даними ООН, у Польщі для отримання статусу тимчасового захисту зареєструвалося 1,152 млн осіб. За цим показником Польща є абсолютним лідером: далі йдуть Німеччина та Чехія.