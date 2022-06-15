Влада Києва відкрила голосування за перейменування об'єктів, назви яких пов'язані з РФ

У застосунку "Київ Цифровий" запустили рейтингове електронне голосування щодо перейменувань столичних міських об’єктів, назви яких пов’язані з РФ та її сателітами.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що голосування триватиме до 19 червня.

За словами заступника міського голови – секретаря Київської міськради Володимира Бондаренка, у час повномасштабної війни необхідно позбутись "усіх сумнівних та хибних знаків російсько-української дружби, які впливають на нашу культурологічну свідомість та сприяють розповсюдженню російської пропаганди та фальсифікації української історії".

"Наразі вже сформовано остаточний перелік міських об’єктів, які підлягають перейменуванню, до списку наразі увійшли 296 об’єктів, які були відібрані експертною комісією. Кияни можуть визначати нові назви міських об’єктів шляхом рейтингового електронного голосування. Міська влада закликає мешканців відповідально та свідомо обирати, оскільки присвоєння нових назв топонімічним об’єктам має важливе історичне та національне значення", – наголосив він.

Для того, щоб проголосувати в застосунку "Київ Цифровий", необхідно обрати розділ "Електронна демократія", далі натиснути "Голосування за дерусифікацію". Там можна переглянути перелік усіх запропонованих назв. Для зарахування голосу треба натиснути "Проголосувати".

Також зазначається, що взяти участь у голосуванні можуть усі громадяни України, для верифікації використовується Bank ID.