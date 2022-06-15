Канадська золотодобувна компанія Kinross продала активи в Росії за зниженою ціною

Канадська золотодобувна компанія Kinross Gold Corporation завершила продаж 100% своїх російських активів групі Highland Gold Mining російського мільярдера Владислава Свіблова.

Як повідомляється у пресрелізі Kinross, вартістю угоди складає $340 млн, включаючи відстрочений платіж у розмірі $40 млн.

Kinross вказує, що попередньо узгоджена вартість угоди становила $680 млн, що передбачало виплату $100 млн після її закриття, а решту $580 млн планувалося отримати в якості щорічних платежів з 2023 по 2027 рік.

"Транзакція була скоригована сторонами після розгляду нещодавно сформованої російської підкомісії з контролю за іноземними інвестиціями, яка схвалила цю операцію за ціною купівлі не більше $340 млн. Після схвалення та завершення продажу Kinross позбулася всіх своїх інтересів у Росії і не має жодних зобов’язань або зобов’язань у країні", – зазначається у повідомленні.

Kinross Gold – канадська глобальна золотодобувна компанієя, яка має копальні та проєкти в США, Бразилії, Мавританії, Чилі, Гані та Канаді.

В Росії компанія розробляла родовище Купол у Чукотському автономному окрузі. Раніше Kinross Gold також розробляла родовище Кубака в Північно-Евенському районі Магаданської області, але в 2008 продала його компанії "Поліметал".