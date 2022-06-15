Microsoft припинила роботу браузера Internet Explorer

Корпорація Microsoft з 15 червня відключила колись популярний інтернет-браузер Internet Explorer.

Замість нього користувачам тепер пропонують встановлювати Microsoft Edge на базі Chromium, сумісний з усіма версіями Windows і macOS, повідомляє галузеве видання dev.ua.

Якщо ж користувач знайде старий сайт, який працює з Internet Explorer, то на браузері Edge для цього є спеціальний режим IE.

Internet Explorer від Microsoft вперше запрацював у 1995 році. У 2003 році браузер займав 95% ринку, але з того часу кількість користувачів почала скорочуватися.

У Microsoft пояснювали рішення відмовитися від Internet Explorer тим, що розробники рідше роблять свої сайти сумісними з ним. З 2015 року корпорація не випускала нових версій браузера.