"Газпром" зменшить завантаження газопроводу "Північний потік" до 40% потужності

Російський "Газпром" повідомив, що прокачування газу "Північним потоком" з 16 червня зменшиться до 67 мільйонів кубометрів на добу, що становить близько 40% загальної потужності газопроводом, яка становить 167 млн куб. м.

В російській компанії пояснили зменшення експорту газу до ЄС зупинкою ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова", овідомила пресслужба "Газпрому".

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту (відповідно до розпорядження Ростехнагляду та з урахуванням технічного стану двигуна) "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова". Добова продуктивність КС "Портова" з 01:30 МСК 16 червня становитиме до 67 млн. куб. м на добу", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу).



Згодом компанія Siemens заявила, що вироблена а нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Внаслідок зменшення експорту газу в ЄС "Північним потоком" спотові ціни на газ виросли у Європі зросли на 21%. Європейські газові ф'ючерси підскочили до 101 євро за мегават-год, що є найвищим показником за місяць.