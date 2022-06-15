Туреччина заявила про створення "червоної лінії" зв'язку для розблокування українських портів

Міністерство національної оборони Туреччини ініціювало створення "червоної лінії" зв'язку для врегулювання питання розблокування експорту зерна з українських портів, заблокованих російськими військами.

В турецькому оборонному відомстві зазначили, що минулого тижня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар провів телефонні розмови з російським та українським колегами, повідомляє турецьке інформагентство Anadolu.

"Хулусі Акар заявив Сергію Шойгу та Олексію Резнікову про необхідність якнайшвидшого припинення вогню, пов'язаного з подальшим погіршенням гуманітарної ситуації в регіоні. Одним із пунктів діалогу глав відомств стало виведення суховантажів із зерном з українських портів", – зазначається у повідомленні.

Міноборони Туреччини також повідомляє, що з ініціативи Акари було створено "червону лінію" зв'язку, до складу якої увійшли представники оборонних відомств трьох країн у званні генералів.

"Представники України та РФ цим каналом можуть виходити безпосередньо на зв'язок з Туреччиною з метою врегулювання кризи", – йдеться у повідомленні.

В Міноборони Туреччини вказують, що блокада українських портів призвела до серйозної продовольчої кризи в низці країн світу, а пошук рішення для розв'язання цієї ситуації ускладнюється наявністю морських мін і збройними зіткненнями в районі чорноморських портів.

Читайте також: Ердоган планує обговорити із Зеленським та Путіним питання коридору експорту зерна з України, – ЗМІ

Водночас міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу у розмові з журналістами в Анкарі заявив, що необхідності розмінування чорноморського узбережжя України для початку транспортування зерна немає.

"Райони знаходження морських мін відомі. Можна створити безпечні виходи в три порти, і це дозволить суднам йти без будь-якої загрози. Українські катери будуть провідниками. Після входження суден у зону безпеки вони будуть оглядатися", – сказав Чавушоглу.

Голова МЗС Туреччини також назвав реальним план ООН з вивезення українського зерна.

"Ми очікуємо на відповідь від Росії з цього питання. Туреччина підтримує цей план. Якщо сторони підтримають ініціативу, то ми можемо організувати у Стамбулі зустріч із обговорення деталей", – сказав Чавушоглу.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками переговорів із російським міністром Сєргєєм Лавровим у Анкарі заявив, що Туреччина підтримує вимогу Росії щодо часткового скасування санкцій, зокрема на експорт добрив, в рамках механізму, покликаного розблокувати експорт аграрної продукції з українських портів.

Водночас перед цим тижня Президент України Володимир Зеленський заявляв, що ні його, ні міністра закордонних справ України Дмитру Кулебу на цю зустріч не запрошували.