Україна з початку червня експортувала 613 тисяч тонн зернових

Україна за період з 1 по 15 червня 2022 року експортувала 613 тис. тонн зернових культур, переважна більшість яких склала кукурудза – 553 тис. тонн, або 90% від загального обсягу постачання.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що темпи експорту зернових з початку червня поточного року були на 40% нижчими за показники аналогічного періоду минулого року (за 1-15 червня 2021 року було експортовано 1,03 млн тонн). Такий спад у міністерстві пояснюють блокадою військовими кораблями РФ українських морпортів.

Темпи сільгоспекспорту за 1-15 червня зросли порівняно з попереднім звітним періодом 19-30 травня. У першій половині червня експортувала 613 тис. тонн зернових культур (40,86 тис. тонн за добу), тоді як за попередній звітний період 19-30 травня – 417 тис. тонн (34,7 тис. тонн/добу). Таким чином середньодобові темпи експорту за 15 днів червня зросли на 17,7% порівняно з 19-30 травня.

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Уточнюється, що протягом 1-15 червня експортовано 553 тис. тонн кукурудзи, 42 тис. тонн пшениці, 15 тис. тонн ячменю і 0,8 тис. тонн борошна.

За даними Мінагрополітики, загалом з початку 2021/2022 маркетингового року (МР, липень-червень) та станом на 15 червня країна експортувала 47,71 млн тонн зернових та зернобобових культур, що на 10,3% вище за показники на аналогічну дату попереднього МР. Це перевищення минулорічних показників викликане рекордним урожаєм у поточному МР та високою інтенсивністю його експорту до вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Загалом з початку 2021/2022 МР та до 15 червня 2022 року Україна експортувала 18,64 млн тонн пшениці (на 15,1% більше у порівнянні з аналогічною датою 2020/2021МГ), 22,22 млн тонн кукурудзи (+3,1%), 5,68 млн. тонн ячменю (+38,2%), 70,6 тис. тонн борошна (-41,4%).

Якщо порівнювати актуальні дані порталу Мінагрополітики з його показниками за 21 лютого, останнім оновленням перед військовим вторгненням РФ в Україну, то можна встановити: за час війни Україна експортувала 5,17 млн тонн зернових та зернобобових культур, із яких 4,19 млн тонн кукурудзи, 0,79 млн тонн пшениці, 0,16 млн тонн ячменю та 0,004 млн тонн борошна.

Раніше повідомлялося, що експорт зернових з початку 2021-2022 маркетингового року (МР, липень 2021 – червень 2022) станом на 19 травня становив 46,51 млн тонн проти 40,85 млн тонн на відповідну дату минулого МР.

У Мінагрополітики повідомляли, що Україні необхідно експортувати мінімум 4 млн тонн зернових на місяць.