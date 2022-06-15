Конституційний Суд скасував відповідальність за ухилення від сплати митних платежів

Конституційний Суд України (КСУ) визнав таким, що не відповідає Конституції, абзац 2 статті 485 Митного кодексу, який встановлює відповідальність за протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів.

Як повідомляється на сайті КСУ, таким чином суд задовольнив конституційні скарги двох громадян.

Вони просили визнати неконституційною статтю 485 Митного кодексу, за якою штраф обчислюється у фіксованому розмірі 300% несплаченої суми митних платежів, оскільки відсутність визначення найнижчої та максимальної межі розміру штрафу, неможливість її зменшення і відсутність альтернативних видів санкцій за вчинення відповідного правопорушення не дають змоги застосовувати цю норму з урахуванням принципу індивідуалізації юридичної відповідальності правопорушника.

Текст рішення КСУ та його резюме буде оприлюднено на офіційному вебсайті суду 16 червня.

Нагадаємо, стаття 485 Митного кодексу передбачає покарання за дії, спрямовані на неправомірне звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру, а також інші протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів. В тому числі йдеться заявлення в митній декларації неправдивих відомостей, несплату митних платежів у встановлений строк, а також використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях.