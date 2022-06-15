Ferrexpo Жеваго ухвалила рішення про виплату дивідендів

Зареєстрована у Великій Британії компанія Ferrexpo з активами в Україні виплатить остаточні дивіденди за 2021 рік у розмірі 6,6 цента США на акцію, порівняно з 13,2 цента на акцію минулого року.

Відповідне рішення затвердили збори акціонерів Ferrexpo у середу, 15 червня, повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на біржову інформацію компанії.

Остаточний дивіденд буде виплачено 4 липня акціонерам, що були у реєстрі кінець робочого дня 17 червня.

Таким чином загальна сума дивідендів, виплачених за 2021 рік, становитиме 52,8 цента на акцію, тоді як у 2020 році – 85,8 цента.

Збори акціонерів також переобрали всіх членів ради директорів. Водночас щодо низки директорів – Віталія Лісовенка, Костянтина Жеваго, Анн-Крістін Андерсен та Фіони МакОлей – кількість голосів "проти" серед незалежних акціонерів становила від 23 до 45%.

"Рада вважає, що всі ці директори привносять значний досвід та знання. Рада консультуватиметься та взаємодіятиме з незалежними акціонерами, щоб краще зрозуміти причини цих голосів, і опублікує оновлену інформацію про свою взаємодію з акціонерами протягом шести місяців після сьогоднішніх річних загальних зборів акціонерів", – зазначається у повідомленні Ferrexpo.

Крім того, компанія вказує, що збори акціонерів врегулювали спірну ситуацію, що виникла з виплатою дивідендів у 2010-2011 роках.

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Як повідомлялося, Ferrexpo у 2021 році збільшила чистий прибуток на 37,1% – до $870,99 млн при зростанні виручки на 48,1% – до $2,52 млрд.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.