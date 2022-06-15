"Інтерпайп" Пінчука отримав $91 мільйон прибутку за минулий рік

Міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна компанія (ТКК) "Інтерпайп" у 2021 році отримала $91,32 млн чистого прибутку, що на 53% менше, ніж у 2020 році ($195,12 млн).

Згідно з річним звітом компанії, її прибуток до сплати податків склав $110,91 млн, порівняно з $227,41 млн за 2020 рік, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Водночас виручка "Інтерпайпа" минулого року зросла до $1,13 млрд з $865,13 млн роком раніше.

При цьому обсяг вільних коштів компанії збільшився до $109,63 млн, порівняно з $96,631 млн за підсумками 2020 року.

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Як повідомлялося, "Інтерпайп" у 2020 році скоротив чистий прибуток у 4,2 раза порівняно з попереднім роком – до $195,12 млн з $828,66 млн, виторг знизився на 22,9% порівняно з 2019 роком – до $865,13 млн. Компанія отримала $273 млн EBITDA, що на 6% перевищує показник попереднього року. Капінвестиції у 2020 році скоротилися на 26% – до $44 млн.

"Інтерпайп" – українська промислова компанія, виробник безшовних труб та залізничних коліс. Її власником є бізнесмен Віктор Пінчук та члени його родини.