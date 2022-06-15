В уряді Росії помітили загрозу для економіки через зростання курсу рубля

Надмірно міцний курс рубля не вигідний для Росії, вже на поточних рівнях він створює складнощі і для експортерів, і для імпортерів.

Про це заявив міністр економічного розвитку РФ Максим Решетніков, повідомляє російський Інтерфакс.

Він пояснив, що після запровадження санкцій і валютних обмежень в Росії курс рубля реагує насамперед на сальдо зовнішньої торгівлі. Водночас внаслідок різкого зростання цін на сировинні товари, які експортує РФ, і різкого падіння імпорту рубль укріплюється.

"Формується цей новий пакет викликів для економіки, насамперед, міцний рубль, який, звичайно, надмірно зміцнився, і він створює проблему і для наших експортерів, і для імпортерів. Поки що ситуація дещо стримується тим, що все-таки експортні ціни вкрай високі на продукти, тому експортери, звичайно, скаржаться, проте ситуація більш-менш, хоча теж за різними напрямками експорту різна.Завжди є якісь сфери, ніші, продукція, де ціни не такі високі, і відповідно, міцний курс суттєво впливає", – сказав Решетніков.

Щодо імпорту, то, за його словами, "поки що наші виробники не відчувають, може, такої гострої конкуренції (з боку іноземних постачальників, – ред.), бо просто переналаштування логістики йде".

"Але водночас це теж налагодиться, і якщо курс буде таким міцним, то це створить проблему (для конкурентоспроможності російського виробництва, – ред.)", – сказав міністр.

Водночас він визнав проблеми з кредитуванням бізнесу в Росії.

"Джерело міцного курсу – це слабкий попит в економіці. А це насамперед кредитування, враховуючи те, що бюджет зараз витрачає гроші на максимумі, звичайно, це кредити, кредити, кредити", – сказав Решетніков.

Зазначимо, курс рубля за останні два з половиною місяці укріпився до 57 рублів за долар США станом на 14 червня, тоді як на початку березня він сягав 140 рублів за долар.