Київські бізнесмени організували аптечний бізнес в окупованому Донецьку, – СБУ

СБУ викрила двох київських "підприємців", які володіли понад 50 аптеками в тимчасово окупованому Донецьку та сплачували податки підконтрольній Росії місцевій маріонетковій адміністрації.

Як повідомляє пресцентр СБУ, комерційна структура перерахувала до "бюджету" так званої "днр" майже 8 млн грн, наразі її діяльність заблоковано.

Ці кошти надходили до окупаційної адміністрації у вигляді сплати податків від мережі аптек, які продовжували працювати у Донецьку.

"Встановлено, що до протиправної діяльності причетні двоє керівників київського підприємства, які володіли понад 50 аптеками в тимчасово окупованому Донецьку. Вони здійснили перереєстрацію торговельних точок, щоб вести незаконний бізнес", – зазначається у повідомленні.

СБУ провела обшуки у київському офісі ділків, де було виявлено докази фінансово-господарської діяльності у так званій "днр".

Наразі обом організаторам повідомлено про підозрення у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри заходу у вигляді тримання під вартою.