Кабмін доручив "Нафтогазу" сплатити до держбюджету дивіденди на 12,4 мільярда

Кабінет міністрів схвалив аудійовану звітність НАК "Нафтогаз України" за 2021 рік та затвердив спрямування 95% чистого прибутку за минулий рік у розмірі 12,4 млрд грн на виплату дивідендів до державного бюджету.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідна постанова Кабміну №477-р від 14 червня оприлюднена на офіційному урядовому порталі.

Решту 5% чистого прибутку "Нафтогазу" у розмірі 652,58 млн грн уряд доручив спрямувати до резервного капіталу компанії.

Цією ж постановою Кабмін затвердив звіт правління НАК "Нафтогаз України" за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році та визнав його роботу задовільною.

Компанія має виплатити дивіденди не пізніше 30 червня за вирахуванням частини, сплаченої відповідно до розпорядження Кабінету міністрів №244 від 25 березня.

Нагадаємо, наприкінці березня НАК "Нафтогаз України" авансом перерахував у державний бюджет 2,3 млрд грн дивідендів за 2021 рік.

Як повідомлялося, у травні "Нафтогаз" оголосив, що у 2021 році чистий прибуток групи склав 12 млрд грн.



