Європа за п'ять місяців імпортувала більше вугілля з ПАР, ніж за весь минулий рік

Європейські країни, намагаючись знайти альтернативи російському вугіллю, імпортували на 40% більше вугілля з основного експортного центру Південної Африки за перші п’ять місяців цього року, ніж за весь 2021 рік.

Про це свідчать дані, отримані Reuters.

Як повідомляється, вугільний термінал Річардс-Бей (RBCT) у Південній Африці доставив 3,24 млн тонни вугілля в європейські країни до кінця травня цього року, що становить 15% від загального експорту RBCT, порівняно з 2,32 млн (4%) у 2021 році.

Починаючи з другого тижня серпня імпорт російського вугілля буде заборонений в Європейському Союзі в рамках широкомасштабних санкцій проти Москви.

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Цього року вугілля від RBCT отримали Нідерланди, Італія, Франція, Іспанія, Данія, Польща, Німеччина та Україна. Деякі з них почали імпортувати з RBCT лише після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого.

Нідерланди не отримували вугілля від RBCT у січні або лютому, але імпортували 1,27 млн тонн вугілля з терміналу в березні, квітні та травні, при цьому обсяги збільшувалися щомісяця. Це був четвертий найбільший одержувач вугілля RBCT, на який припадає 5,76% від загального обсягу.

Імпорт вугілля Франції з RBCT зріс майже в сім разів, з лише 68 тис. тонн за весь минулий рік до 464,43 тис. тонн цього року.

Іспанія, Польща та Німеччина минулого року не імпортували вугілля з RBCT. За перші п’ять місяців цього року Іспанія імпортувала 355,25 тис. тонн, Польща – 181,52 тис. тонн, Німеччина – 157,38 тис. тонн.

Японія, яка також заявила, що заборонить імпорт російського вугілля, отримала 388,25 тис. тонн вугілля від RBCT з січня, що майже вдвічі більше, ніж вона купила минулого року.

Китай, третій за величиною імпортер вугілля з RBCT у 2021 році з 6,09 млн тонн, цього року не отримував вугілля з терміналу, як показують цифри, що відображають збільшення імпорту Китаю російського вугілля.

Сплеск експорту до Європи відбувся, незважаючи на низькі показники RBCT, що підкреслює втрачені можливості для Південної Африки, оскільки ціни на викопне паливо піднялися.

Погане технічне обслуговування, відсутність локомотивів і крадіжка мідного кабелю підірвали державні вантажні залізничні служби Південної Африки, які транспортують вугілля до RBCT та інших портів. Деякі шахтарі використовують вантажівки, щоб доставити вугілля до порту.