В уряді Польщі оцінили строки будівництва сховищ для зерна з України у 4 місяці

На будівництво тимчасових зерносховищ на кордоні з Україною для вивезення зерна піде від трьох до чотирьох місяців.

Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що анонсована напередодні пропозиція президента США Джо Байдена забезпечити інфраструктуру для вивезення зерна на польсько-українському кордоні є "вкрай цікавою", але для її втілення потрібно вирішити багато практичних питань.

"Йдеться про місцеперебування, розмір, допоміжну інфраструктуру, джерела фінансування, питання власності та багато інших проблем", – зазначив польський міністр.

На думку Ковальчика, зерносховища потрібно розташувати на місці, де закінчується українська "широка" колія, щоб полегшити її подальше транспортування.

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Він також зазначив, що наразі Польща може забезпечити вивезення приблизно 1,5 мільйона тонн зерна з України на місяць, тоді як потреба Києва становить близько п’яти мільйонів.

"Водночас слід зазначити, що такі інвестиції можна буде завершити через приблизно три-чотири місяці", – додав Ковальчик.

Як повідомлялося, напередодні Джо Байден заявив, що США мають намір будувати зерносховища у Польщі на кордоні з Україною, щоб полегшити вивезення українського зерна до Європи залізницею.



