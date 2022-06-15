Спад ВВП України у травні сповільнився до 35-40%, – НБУ

Економіка України поступово відновлюється від рівня найбільшого падіння в березні завдяки регіонам, де немає активних бойових дій, у результаті спад у травні цього року (до аналогічного місяця минулого року) сповільнився до 35-40%.

Про це повідомив заступник голови Нацбанку України Сергій Ніколайчук, передає Інтерфакс-Україна.

"За оцінками НБУ, у березні ВВП впав на 44%, а у травні падіння скоротилося до 35-40%", – сказав Ніколайчук.

Водночас, заступник голови Нацбанку зазначив, що для оцінки ВВП можна покладатися тільки на непрямі дані.

Говорячи про інфляцію, яка за підсумками травня у річному вимірі досягла 18%, Ніколайчук зазначив, що вона багато в чому визначається порушенням ланцюжків постачання та проблемами з логістикою. Він звернув увагу, що інфляція найбільш висока у південних областях України, які нині частково окуповані, тоді як у західних регіонах вона найнижча та, по суті, дуже близька до рівня інфляції у сусідніх країнах.

Ніколайчук оцінив інфляційні очікування населення на рівні близько 20%. За його словами, це був один із аргументів підвищення облікової ставки з 10% одразу до 25% – щоб забезпечити позитивні реальні ставки та знизити інфляційний тиск.

Раніше повідомлялося, що реальний валовий внутрішній продукт України у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, порівняно з аналогічним періодом попереднього року.

Як повідомлялося, згідно з оприлюдненим на початку квітня прогнозом, Світовий банк очікує падіння ВВП України в 2022 році на 45,1%. До вторгнення РФ банк очікував цього року зростання української економіки на 3,2%.

МВФ наприкінці березня прогнозував зниження ВВП України у 2022 році приблизно на третину.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня зазначав, щопаадіння ВВП України за підсумками 2022 року може скласти менше 20%, що значно менше озвучених раніше прогнозів, однак цей показник залежатиме від інтенсивності і тривалості бойових дій.

Нагадаємо, за даними Держстату, реальний ВВП України у 2021 році збільшився на 3,4% порівняно із 2020 роком.