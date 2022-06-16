Поромна переправа між Україною та Румунією вдвічі скоротила інтервал відправлень

Поромна лінія Орлівка – Ісакча на Дунаї збільшила кількість щоденних рейсів у графіку, удвічі скоротивши час очікування перевезення автотранспорту і пасажирів.

Про це повідомила прес-служба ТОВ "Поромний комплекс Орлівка", передають Порти України.

"Поромний комплекс Орлівка (Україна) спільно із Навром Бак (Румунія) починаючи з цього тижня збільшили кількість рейсів порому на міжнародній поромній лінії Орлівка UA – Ісакча RO у зв’язку із чим зменшився час очікування з трьох годин до півтора годин", – сказано в повідомленні.

Відправлення з Орлівки відбуватимуться 00:00, 01:30, 03:00, 04:30, 06:00, 07:30, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:30, 21:00 та 22:30.

На початку березня поромна лінія Орлівка – Ісакча повернулася до тригодинного графіку перевезення автотранспорту і пасажирів, порушеного унаслідок російського військового вторгнення.

В середині лютого Кабінет міністрів додав поромний комплекс Орлівка на Дунаї до переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які дозволено здійснювати переміщення товарів військового призначення.

Перехід Орлівка – Ісакча дає прямий та найкоротший шлях з України до країн Південної Європи та Туреччини.

Відстань від поромного комплексу "Орлівка" до румунського терміналу "Ісакча" становить 900 метрів, час переходу 7-8 хвилин. Завдяки переправі шлях (між державами) скоротився на 200 км, а час оформлення (вантажів) – на 10-12 годин.

На території комплексу побудований багато функціональний, дворівневий причал для постановки річкових поромів з боковим завантаженням. Місткість поромів, які задіяні на лінії становить одноразово до 30 легкових та 6 вантажних автомобілів, даний причал може приймати паром кожні 15 хвилин (5 хвилин на вивантаження і 10 хвилин на завантаження порома). Відповідно, за 10 годин переправа може обслуговувати від 1000 до 1200 одиниць транспорту.