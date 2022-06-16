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На Харківщині арештували активи чотирьох російських компаній вартістю 40 мільйонів

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На Харківщині арештували активи чотирьох російських компаній вартістю 40 мільйонів
За ініціативи СБУ та за клопотанням прокурорів на Харківщині суд арештував активи російських компаній на 40 млн грн.

Як повідомляє пресцентр СБУ, йдеться про майно 4 місцевих підприємств, засновниками та кінцевими бенефіцірами яких є громадяни та юрособи країни-агресора.

"Два з цих підприємств пов'язані між собою та здійснюють торгівлю російським балансувальним і вимірювальним обладнанням. Їх материнська структура в Росії підтримує збройну агресію проти України. Інші два – займаються оптово-роздрібною торгівлею в Україні", – зазначають в СБУ.

Як додали в Офісі генерального прокурора, за даними слідства, протягом 2021-2022 років службові особи цих підприємств відмивали доходи одержані злочинним шляхом. Вони легалізували отримані внаслідок несплати податків грошові кошти шляхом проведення фінансових операцій з російськими підприємствами-засновниками.

Так, за рішенням Київського районного суду м. Харкова накладено арешт на рухоме та нерухоме майно, а також корпоративні права цих компаній.

Наразі триває передача їх в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції в Харківській області за матеріалами Управління СБУ в Харківській області за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2 ст. 209 КК України).

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