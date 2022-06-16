Американська Baker Hughes розірвала сервісні угоди з російськими газовими компаніями, – ЗМІ

Американська нафтосервісна компанія Baker Hughes припиняє обслуговування усіх своїх російських проєктів щодо скрапленого газу.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела серед російських контрагентів компанії.

Зокрема, Baker Hughes відкликає своїх інженерів з сервісу ключового технологічного обладнання (газові турбіни та компресори) з проєктів "Ямал СПГ" компанії "НоваТек" та "Сахалін-2" "Газпрому", а також проєктних інженерів з "Арктик СПГ-2" "НоваТеку", що будується.

Водночас, компанія припиняє відвантаження для останнього проєкту обладнання, зокрема газових турбін. Від цих поставок безпосередньо залежать терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2".

За словами джерел, рішення Baker Hughes фактично ставить під питання подальшу експлуатацію та пусконалагодження іноземного обладнання, а також унеможливлює постачання запчастин для його ремонтів.



Як зазначає видання, американська компанія розриває угоди, незважаючи на те, що прямих санкційних обмежень на сервіс та постачання газових турбін до Росії немає, а "Газпром" і "НоваТек" не перебувають під прямими санкціями США або ЄС.