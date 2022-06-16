Американська Baker Hughes розірвала сервісні угоди з російськими газовими компаніями, – ЗМІ
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела серед російських контрагентів компанії.
Зокрема, Baker Hughes відкликає своїх інженерів з сервісу ключового технологічного обладнання (газові турбіни та компресори) з проєктів "Ямал СПГ" компанії "НоваТек" та "Сахалін-2" "Газпрому", а також проєктних інженерів з "Арктик СПГ-2" "НоваТеку", що будується.
Водночас, компанія припиняє відвантаження для останнього проєкту обладнання, зокрема газових турбін. Від цих поставок безпосередньо залежать терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2".
За словами джерел, рішення Baker Hughes фактично ставить під питання подальшу експлуатацію та пусконалагодження іноземного обладнання, а також унеможливлює постачання запчастин для його ремонтів.
Як зазначає видання, американська компанія розриває угоди, незважаючи на те, що прямих санкційних обмежень на сервіс та постачання газових турбін до Росії немає, а "Газпром" і "НоваТек" не перебувають під прямими санкціями США або ЄС.