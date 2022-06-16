Фонд гарантування вперше виставив на аукціон нерухомість "Промінвестбанку"

Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на аукціони в системі Prozorro.Продажі право оренди п’яти об’єктів нерухомості "Промінвестбанку", що перебуває в ліквідації.

Як повідомляє пресслужба Фонду, торги відбудуться 17 червня.

Зазначається, що це будуть перші аукціони з оренди майна банків, що були передані в управління Фонду гарантування вкладів з дня запровадження воєнного стану в Україні.

Зокрема, йдеться два лоти по об'єктах у Києві: право оренди частини площ підвалу, першого та другого поверхів загальною площею 1,85 тис. кв. м майнового комплексу по вул. Ризька, 12 та право оренди частини даху нежитлового будинку площею 3 кв. м на Малопідвальній,8.



Ще один лот запропонований по об'єкту у Київській області: право оренди нежитлового приміщення площею 264,8 кв. м в Обухові на вул. Київська,119/7.



Крім того, на торги виставлено також право оренди на два об'єкти в Дніпропетровській області: частини першого поверху площею 2,2 тис. кв. м у приміщенні, розташованому у м. Нікополь на проспекті Трубніков, 11б, а також частини першого поверху площею 192,6 кв. м у будівлі у Дніпрі, вул. Воскресенська, 17в.

Строк оренди кожного з цих об’єктів становить 6 місяців.

Аукціони з передачі в оренду нерухомості пройдуть за голландською моделлю, тобто, з покроковим зниженням стартової ціни.

Як повідомлялося, 25 лютого Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банки, що перебувають під контролем Росії: АТ "Міжнародний резервний банк", який на 100% належить ПАТ "Сбєрбанк Росії", та ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (ПАТ "Промінвестбанк"), який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "ВЕБ.РФ".