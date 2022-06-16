Японська авіакомпанія Zipair Tokyo відмовиться від логотипу з літерою Z

Японський бюджетний авіаперевізник Zipair Tokyo відмовляється від свого логотипу з літерою "Z", що стало символом російських окупаційних військ після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє The Japan Times.

Президент компанії Шінго Нісіда сказав, що деякі люди можуть побачити нинішній логотип як вказівку на те, що компанія схвалює агресію Росії проти України.

"Я думаю, що деякі люди можуть відчувати це так, коли бачать це без будь-яких пояснень", – зазначив він.

Новим логотипом буде геометричний візерунок зеленого, чорного та білого кольорів, повідомили в компанії. Його введуть вже 18 червня.