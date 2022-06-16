Оновлений пункту пропуску "Краковець-Корчова" запрацює до кінця червня, – Мінінфраструктури

Оновлений пункт пропуску "Краковець-Корчова" в межах проєкту "Відкритий кордон" запрацює у червні.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає пресслужба Мінінфраструктури.

Зазначається, що до повномасштабної війни через західні кордони України здійснювалося більше 20% сукупного товарного експорту.

"Зараз ми можемо говорити про переорієнтацію логістичних ланцюгів на суходіл, загалом до 70%. У зв’язку з таким навантаженням, на сьогодні черги становлять від 3 до 25 км на певних ділянках кордону і рішення цієї проблеми є важливим на рівні всієї держави. Проєкт "Відкритий кордон" передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні та покращення логістики на напрямку Україна-ЄС", – зазначив він.

У міністерстві нагадали, що цей проєкт реалізується в рамках домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди про максимальне усунення бар’єрів при перетині кордону.

Для цього планується реконструкція інфраструктури існуючих пунктів пропуску (включно з під`їзними дорогами), побудова нових пунктів, запровадження спільного прикордонно-митного контролю з державами-сусідами на західному кордоні.

Мінінфраструктури вже запропонувало польській стороні здійснювати спільний контроль на всіх 8-ми пунктах пропуску.

На першому етапі проєкту "Відкритий кордон" проводиться модернізація пункту пропуску "Краковець – Корчова", зокрема збільшується кількість смуг для вантажівок та створюються додаткові павільйони для митного та паспортного контролю. Планується, що пропускна спроможність буде збільшена щонайменше на 50%.

На сьогодні уже стартували роботи з облаштування павільйонів та підведення комунікацій. Усі роботи планується завершити до кінця червня.