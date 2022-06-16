Німецький автобусний оператор FlixBus запустить нову автобусну лінію з Києва до Вроцлава

Німецький автобусний оператор FlixBus відкриває нову автобусну лінію "Київ – Вроцлав", перший рейс якої заплановано на 23 червня.

Як зазначається у повідомленні компанії, автобуси відправлятимуться чотири рази на тиждень: у понеділок, вівторок, четвер та п'ятницю з Києва та у вівторок, середу, п'ятницю та суботу з Вроцлава, передає Інтерфакс-Україна.



Повний маршрут проходження рейсу N3230 Київ – Вроцлав: Київ – Житомир – Новоград-Волинський – Рівне – Львів – Краків – Катовіце – Вроцлав.



З Києва автобус відправлятиметься о 10:30 з Центрального автовокзалу на Деміївській площі, об 11:30 – з автостанції "Київ" на вул. С.Петлюри 32, о 13:35 – з автовокзалу Житомира, о 14:55 – з Новограда-Волинського, о 16:30 – з Рівного, о 20:30 – зі Стрийської автостанції у Львові. Потім о 2:35 ночі автобус прибуває до Кракова, о 3:55 – до Катовице, а о 6:35 – до Вроцлава.



Назад із Вроцлава відправлення заплановане на 20:00, о 22:45 – з Катовіце, о 00:15 – з Кракова і вже о 7:20 ранку наступного дня автобус прибуває до Львова, потім о 10:45 – до Рівного, о 12:15 – Новоград-Волинського, о 13:35 – Житомира, о 15:45 на автостанцію "Київ" біля залізничного вокзалу столиці, а о 16:15 – на Центральний автовокзал у Києві.



Розклад автобусів побудований в такий спосіб, щоб територією України можна було їхати тільки вдень – так компанія дбає про безпеку руху, а пасажири не порушують час комендантської години у своїх містах, пояснюється в повідомленні.

Як повідомлялося, у квітні FlixBus відновив регулярні рейси до Києва та ще низки українських міст, які були припинені з початком повномасштабної війни.