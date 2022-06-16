Нацбанк повідомив про графік роботи банків на День Конституції

Національний банк скасував перенесення роботи банківської системи з понеділка 27 червня – на суботу 2 липня 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

У Нацбанку нагадали, що у період дії воєнного стану в Україні скасовані святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю України. Відповідні норми містить Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Отже, 27 та 28 червня (День Конституції України) 2022 року будуть робочими днями банківської системи. Субота, 2 липня 2022 року, – вихідний день", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що система електронних платежів (СЕП), система депозитарного обліку депозитарію Національного банку, депозитарної установи Національного банку та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 27 та 28 червня працюватимуть у звичайному режимі.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться:

у період із 25 до 27 червня 2022 року – датою банківського дня 27 червня 2022 року;

28 червня 2022 року – датою банківського дня 28 червня 2022 року;

у період із 2 до 4 липня 2022 року – датою банківського дня 4 липня 2022 року.

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку від 14 червня 2022 року № 123 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 16 грудня 2021 року № 142".

"Таке рішення зумовлене необхідністю забезпечити проведення міжбанківських переказів та роботу системи депозитарного обліку Національного банку в умовах воєнного стану. Водночас у вихідні дні банки повинні самостійно визначати графік роботи своїх відокремлених підрозділів (філій, відділень), ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", – наголосили у Нацбанку.

В НБУ також нагадали, що незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних.