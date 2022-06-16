"Газпром" зменшив постачання газу найбільшим клієнтам у ЄС, які погодилися платити "в рублях" (оновлено)

Енергокомпанії OMV з Австрії, Eni з Італії та Uniper з Німеччини 15 червня отримали повідомлення від "Газпрому" про зниження обсягу постачання газу.

Зокрема, компанія Eni заявила про скорочення поставок на 15%, Uniper – на 25%, повідомляє Bloomberg.

Водночас OMV не повідомила, наскільки скоротяться постачання, але, як і Uniper, зазначила, що здатна замістити їх із інших джерел.

Згодом про зменшення постачання газу за контрактом з російським "Газпромом" повідомила і французька компанія Engie SA.

"Ми насправді бачимо зменшення постачання і ми уважно відстежуємо цю ситуацію", – сказав речник Engie.

Водночас в компанії запевняють, це "не впливає на постачання для наших клієнтів".

Агентство відзначає, що попередження про зменшення обсягів постачання газу нижче контрактного рівня отримали компанії, які раніше погодилися використовувати нову схему для його оплати на вимогу російського президента Владіміра Путіна.

Як повідомлялося, 14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу).

15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens на "Портовій" знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.



Компанія Siemens заявила, що вироблена нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

З 14 по 16 червня ціни на газ на біржі в Амстердамі піднялися з 97 до майже 130 євро за мегават-годину.



Енергокомпанії OMV, Eni та Uniper раніше погодилися на нову схему оплати російського газу, яка передбачає відкриття двох рахунків (валютного та рублевого) у "Газпромбанку".