Кабмін дозволив розмитнити завезені з Росії до початку вторгнення товари

Кабінет міністрів дозволив поміщати в митний режим імпорту товари, переміщені територією РФ транзитом, а також товари, ввезені з РФ до 24 лютого.

Відповідну постанову №688 від 14 червня 2022 року оприлюднили на "Урядовому порталі".



"Товари, переміщення яких територією Російської Федерації здійснено транзитом, та товари, ввезені з Російської Федерації, у тому числі товари походженням з третіх країн, можуть бути поміщені в митний режим імпорту, якщо їх ввезення в Україну здійснено до 24 лютого 2022 р. Включно", – йдеться у документі.

Зазначається, що рішення ухвалене відповідно до статті 12 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та з метою задоволення потреб Збройних Сил, сектору безпеки і оборони, а також розвитку економіки в умовах воєнного стану.