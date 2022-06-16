Нацкомісія дозволила первинні розміщення цінних паперів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) знову ослабила запроваджені на початку повномасштабного вторгнення РФ обмеження та дозволила проводити операції з первинного розміщення цінних паперів, у тому числі інститутів спільного інвестування (ІСІ).