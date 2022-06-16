Міністр економіки Німеччини закликав населення заощаджувати електроенергію

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що ситуація з постачанням енергоносіїв до країни не є благополучною, енергію треба заощаджувати.

Про це він заявив у відеозверненні у Twitter на тлі скорочення прокачування газу з РФ "Північним потоком", передає Associated Press.



"Настав час зробити це. Кожна заощаджена кіловат-година допомагає в цій ситуації. Вона – серйозна, але ця не та ситуація , яка ставить під загрозу енергетичну безпеку Німеччини", – зазначив він.

Хабек уточнив, що проблем із постачанням газу до Німеччини немає, але ринкові ціни продовжать зростати. Міністр запевнив, що Берлін готовий до цієї ситуації, і влада ухвалила закони, які зобов'язують заповнювати газові сховища.



Водночас, коментуючи скорочення прокачування газу "Північним потоком", міністр заявив, що РФ, як і очікувалося, скорочує постачання газу, проте не відразу, а крок за кроком. Міністр нагадав, що Росія раніше припинила постачати газ до Болгарії та Данії.

Як повідомлялося, 14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens на "Портовій" знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.



Компанія Siemens заявила, що вироблена нею турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.