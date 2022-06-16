Нацбанк Швейцарії підвищив ставку вперше за останні 15 років

Швейцарський національний банк (SNB, центральний обанк країни) у четвер, 16 червня, ухвалив рішення підвищити ставку за депозитами вперше з вересня 2007 року.

Ставку підвищено на 50 базисних пунктів і зараз вона становить мінус 0,25% річних, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Попередній рівень ставки (мінус 0,75% річних) тримався з 2015 року.

"Метою жорсткості монетарної політики є запобігання поширенню інфляції на товари та послуги у Швейцарії. Не можна виключати, що в найближчому майбутньому буде потрібно подальше підвищення ставки SNB для стабілізації інфляції в діапазоні, що забезпечує цінову стабільність у середньостроковій перспективі", – наголошується в заяві регулятора.

Своєю чергою Банк Англії за підсумками червневого засідання ухвалив рішення підвищити базову процентну ставку до 1,25% з 1%, як і очікувала більшість аналітиків та економістів.

Таким чином, ставку піднято за підсумками п'ятого засідання поспіль, чого не спостерігалося жодного разу за більш ніж 300-річну історію британського регулятора, у підсумку вона знаходиться на максимальному рівні з 2009 року.

Як повідомлялося, напередодні ФРС США підвищила діапазон базової ставки відразу на 75 базисних пунктів – до 1,5-1,75% річних.



