Дунайська комісія остаточно усунула від роботи представників Росії

Дунайська комісія на черговій сесії створила Підготовчий комітет Дипломатичної конференції з режиму навігації на Дунаї у складі виключно придунайських держав, без російських представників.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ України.

"Після початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України Дунайська комісія скликала позачергову сесію, на якій засудила дії РФ ухвалила рішення про невизнання повноважень будь-якого представника Росії чи його заступників у Комісії до відновлення миру, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відсторонила представників Росії від усіх засідань Комісії і її робочих органів, звільнила громадян РФ з дипломатичних та адміністративно-технічних посад її Секретаріату", – сказано в повідомленні.

Також 15 червня на черговій сесії Комісія розпустила Підготовчий комітет Дипломатичної конференції з питань перегляду Конвенції про режим судноплавства на Дунаї, до якого також входила і Росія та створила Підготовчий комітет Дипломатичної конференції щодо режиму навігації на річці Дунай у складі виключно придунайських держав, тобто без російських представників.

Дунайська Комісія також скоротила дипломатичну посаду радника в Секретаріаті Дунайської Комісії, яку займав представник Росії, внесла зміни в Правила процедури Комісії та цілу низку її регламентів та внутрішніх положень, згідно з якими тепер жоден громадянин Росії не зможе претендувати на отримання дипломатичних чи адміністративно-технічних посад у Секретаріаті цієї однієї з найстаріших у світі міжнародних організацій.