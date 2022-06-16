Заснований у Москві розробник мобільних ігор остаточно йде з Росії, – Федоров

Відомий розробник мобільних ігор Game Insights закриває всі офіси та йде з Росії.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своєму каналі у Telegram.

"Головний офіс компанії розміщений у Литві. Після того, як наші литовські друзі визнали росію державою-терористом, Game Insights покинули російські топменеджери, а зараз компанія вирішила остаточно припинити бізнес у РФ", – написав Федоров.

За його словами, компанія звільнить 600 людей співробітників у Росії, хоча на сайті Game Insights вказано, що її штат загалом налічує 600 осіб.

Game Insight була заснована в 2009 році в Москві. У тому ж році компанія запустила свою першу гру Resort World, для соціальних мереж "ВКонтактє" та Facebook.

У квітні 2014 року Game Insight перенесла штаб-квартиру у Вільнюс.