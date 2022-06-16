Російські окупанти призначили "директора" Херсонського порту

Призначена російськими загарбниками "адміністрація" Херсона визначилася з новим "директором" Херсонського морського порту.

Про це повідомляють Порти України з посиланням на російський Інтерфакс.

"Ним став Андрій Харитонов, який пропрацював у сфері річкового та морського транспорту понад 20 років", – вказано у публікації.

Також окупанти заявили про намір відновити роботу порту і перевалку вантажів. Повідомляється, що одним із пріоритетних напрямків у розвитку порту стане "обслуговування річкового транспорту".

Куди саме ходитимуть судна – не повідомляється, оскільки вихід до моря з порту пролягає через Дніпровський лиман і місто Очаків на підконтрольній Україні території.

Андрій Харитонов у 2015 році балотувався до Херсонської міськради від партії "Наш край", але не був обраний. На той час він працював на посаді начальника ділянки плавзасобів Херсонського суднобудівного заводу.

На початку травня Міністерство інфраструктури видало наказ про закриття морських портів "Бердянськ", "Маріуполь", "Скадовськ" та "Херсон", які розташовані на окупованих Росією територіях Запорізької, Донецької та Херсонської областей, до відновлення над ними контролю.

Раніше повідомлялося, що через Маріупольський порт, що наразі окупований російськими військами, росіяни вже викрали майже 30 тис. тонн української металопродукції.