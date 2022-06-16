Ціни на газ у Європі перевищили $1500 за тисячу кубометрів через дії "Газпрому"

Спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" вдень 16 червня піднімалась до 142,48 євро за МВт-год, що приблизно відповідає $1530 за тисячу кубометрів.

Порівняно з показником на закриття попереднього торгового дня ціна газу збільшилася на 33 євро за Мвт-год або на 30%, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Однак станом на закриття торгів біржова ціна газу опустилась до 118 євро МВт-го або близько $1270 за тисячу кубометрів.

Раніше у четвер найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік".

14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Своєю чергою у Siemens підтвердили, що турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Зазначимо, що на початку червня спотова ціна газу на TTF опускалася нижче $900 за тисячу кубометрів. Середня ціна контракту з постачанням на "день уперед" у травні становила 89,68 євро за Мвт-год, у квітні – 101,5 євро за Мвт-год або $1119 за тисячу кубометрів.