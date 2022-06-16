Росія збільшила експорт нафти з чорноморських портів у травні на 27%

Росія збільшила експорт сирої нафти і продуктів її переробки з портів у Чорному та Азовському морях у травні порівняно з квітнем на 27% – до 13,4 млн тонн, які перевезли 199 танкерів.

Про це свідчать дані проекту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень "Кривавий експорт", бази даних танкерів, що експортують нафту РФ з Чорного моря (по факту проходження проток Босфор та Дарданелли), передають Порти України.

"Значне збільшенні обсягів морського експорту сформувалося переважно за рахунок збільшення експорту сирої нафти: воно склало 2,4 млн тонн – зростання на 28,3%. Ще 0,6 млн тонн додав експорт нафтопродуктів – зростання на 24,8%", – зазначається у публікації.

У дослідженні зауважується, що 75% зростання експорту сирої нафти – 1,8 млн тонн – сформувалося за рахунок нафти Каспійського трубопроводного консорціуму (КТК), що містить приблизно 20% російської та 80% казахської нафти. Ця нафта не підпадає під санкції ЄС, що були введені на початку червня та вступлять в силу за шість місяців.

За травень 2022 року з портів Чорного моря було експортовано 4 млн тонн сирої нафти РФ, з них більше половини – 2,2 млн тонн – до країн ЄС (у квітні – 1,6 млн).

Протягом травня російська сира нафта постачалася до портів 12 країн. Зокрема, 18 танкерів (або 56% від їх загальної кількості) прийняли порти країн ЄС.

Лідерами серед країн-імпортерів російської нафти є Італія та Греція – їх порти прийняли по 7 танкерів. Далі ідуть: Індія – 6, Мальта, Китай та Росія – по 2, Хорватія, Іспанія, Корея, Сінгапур, Туреччина, Бразилія – по 1.

Серед судновласників танкерів, які перевозили сиру нафту — компанії з 8 країн. Сумарно 19 танкерів (або 59% від їх загальної кількості) належать судновласникам з країн ЄС.

Абсолютним лідером є Греція –її компаніям належать 18 танкерів (або 56% від їх загальної кількості). Далі ідуть: Росія – 4, Туреччина – 3, Сінгапур та Китай – по 2, Монако, Лівія, Грузія – по 1.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".