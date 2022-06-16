Південна Африка готова купувати російську нафту за низькою ціною, – ЗМІ

Офіційні особи у Південній Африці відкрито розглядають можливість імпорту російської нафти.

Про це повідомляє Newsweek, передає enkorr.

Зокрема, міністр мінеральних ресурсів та енергетики ПАР Гведе Манташе заявив, що Південній Африці настав час звернутися до Росії за нафтою.

"Ми маємо розглянути можливість імпорту нафти з Росії за низькою ціною", – сказав Манташе.

Видання зазначає, що така заява вказує на те, що у Південній Африці досягнуто межі у зусиллях зі стримування цін на пальне.

Раніше повідомлялося, що європейські країни, намагаючись знайти альтернативи російському вугіллю, імпортували на 40% більше вугілля з основного експортного центру Південної Африки за перші п’ять місяців цього року, ніж за весь 2021 рік.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".