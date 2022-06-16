Голова російського ВТБ закликав конфіскувати майно іноземних банків у Росії

У відповідь на санкції Росія має обмежити роботу банків з іноземним капіталом.

Пр оце заяиви багаторічний голова російського держбанку "ВТБ" Андрій Костін, пише "Коммерсант".

"Я взагалі вважаю, що треба по-чесному: у нас забрали банки, і у них треба забрати банки, обнулити тему… А як? Взяли і забрали банки в Німеччині, в Англії просто так... Банки діючі, з хорошим капіталом, з хорошим балансом", – сказав Костін.

Після початку вторгнення в Україну ВТБ потрапив під санкції США, Великої Британії, ЄС та інших країн. За словами Костіна, на цьому фоні перший квартал для ВТБ став збитковим, втрати очікуються і за підсумками року.

Він також розповів, що через санкції з банку "йдуть" валютні клієнти, через що він планує повний перехід на рублі або валюти "дружніх країн".

"Ми повністю переключаємося на рублі і м'які валюти, які можуть бути розрахунковими з країнами, нам, скажімо так, не ворожими. Тема (валюти, – ред.) від нас йде, як і валютні клієнти, природно, тому що, повторюю, ми не можемо забезпечити набір послуг, які можуть забезпечити банки, які не перебувають під санкціями. Як довго ці банки будуть не під санкціями, це, звичайно, питання велике", – сказав Костін.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців. Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".

Також пакет санкцій передбачає відключення від платіжної системи SWIFT російських "Сбєрбанку", "Московського кредитного банку" та "Россільгоспбанку". Крім того, ЄС призупиняє мовлення на своїй території ще трьох російських державних телеканалів: "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24"/Russia24 і "Міжнародний телецентр".

За тиждень Швейцарія приєдналася до нових санкцій ЄС.