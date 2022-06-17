Американський виробник косметики Revlon подав заяву про банкрутство

Американський виробник косметики та парфумерії Revlon Inc. подав заяву про банкрутство до суду Нью-Йорка відповідно до ст. 11 Кодексу про банкрутство США.

Це випливає із судових документів, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що цей крок дасть Revlon можливість провести реорганізацію та скоротити обсяг заборгованості.

Власником контрольного пакету акцій Revlon є мільярдер Рональд Перельман, який придбав компанію у 1985 році і завжди надавав їй фінансову підтримку у разі проблем. Тепер він може втратити контроль над компанією на тлі значного обсягу її заборгованості, зростання інфляції та проблем з ланцюгами поставок, пише The Wall Street Journal.

Revlon уникнув банкрутства в 2020 році, коли в результаті локдаунів були закриті торгові центри та салони по всій країні. На даний момент продажі компанії відновлюються, однак обсяг заборгованості станом на березень, згідно з даними для регуляторів, становив близько $3,3 млрд.

Інвестори протягом тривалого часу вважали, що Перельман продовжить шукати способи надати підтримку компанії. Тим часом цього разу компанія, схоже, змушена шукати шляхи вирішення самостійно. Минулого місяця виробник повідомив, що його кредитори погодилися тимчасово збільшити кредитні лінії на $32 млн, і що компанія планує залучити додаткове фінансування за рахунок продажу акцій.