Експорт зерна через Одещину після вторгнення Росії впав у 3,5 раза

У травні 2022 року Одещина змогла експортувати 1,5 млн тонн зерна. У мирний час експорт за місяць складав понад 5 млн тонн. Наразі у регіоні намагаються розширити чинні канали та знайти альтернативні для вивезення зерна.

Про це в інтерв'ю Суспільне Одеса повідомила директорка департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Одеської ОВА Алла Стоянова.

За словами Стоянової, у зв'язку з падінням рівня експорту в Одеській області шукають альтернативні канали перевезення зерна: автомобілями, залізницею, через малі річки. Наразі у країні лишається понад 25 млн тонн старого зерна та розпочинаються нові жнива.

"На початку війни експорт взагалі було майже припинено, але ми почали його відновлювати на регіональному рівні й на рівні уряду. В березні ми змогли експортувати 200 тис. тонн зерна, у квітні – 1,6 млн тонн зерна, у травні – 1,5 млн й сподіваємося, що в червні ми експортуємо 2 млн. Але цього все одно недостатньо, тому що Одещина зазвичай експортувала більше, ніж 5 млн тонн зерна", – розповіла Стоянова.

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Внаслідок того, що зерно почали експортувати фурами, сповільнюється процес та утворюються затори.

"Коли працювали наші порти, коли середнє судно вміщувало близько 40 тис. тонн зерна. Для того, щоб замінити одне судно, одна вантажівка вміщує до 25 тонн зерна, потрібно майже 1,5 тис. вантажівок", – розповіла Стоянова.

Також присутня проблема з місцями зберігання зернових: аграрії бояться відвозити своє зерно до елеваторів, бо це об'єкти критичної інфраструктури, в які вже влучали російські ракети. Наразі для них впроваджується нова технологія – склади підлогового типу, обладнані рукавами, які можуть зберігати 200 тонн зерна.

За словами Стоянової, блокування портів Одещини створює для світу питання продовольчої безпеки. Наразі нестачу українського зерна відчуває Північна Африка, Близький Схід, Азія, Європа.

Раніше повідомлялося, що Польща може збудувати залізничну гілку з широкою колією для експорту українського зерна.

До того голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Росія блокує своїми військовими кораблями експорт зернових та олійних культур із українських морських портів, тим самим використовуючи "хлібну" блокаду як зброю війни, і про її методи зовнішньої політики мають знати в інших країнах.