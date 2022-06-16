705 об'єктів охорони здоров'я пошкоджено через війну, – МОЗ
Про це стало відомо на зустрічі, яку 15 червня провела Європейська Бізнес Асоціація із заступниками міністра охорони здоров’я України Олексієм Яременком та Богданом Боруховським.
Із цих закладів 115 є повністю зруйнованими, а загальна вартість відновлення пошкоджених та зруйнованих більше 34 млрд гривень.
Повідомляється, що в планах МОЗ не тільки відбудова і відновлення, але й стратегічний розвиток системи охорони здоров’я. Зокрема, йдеться про перехід на нову систему спроможної мережі закладів охорони здоров’я – госпітальні округи, розробка якої триває вже біля 4 років.
Пріоритет у відновленні медичної мережі буде наданий закладам охорони здоров’я первинної ланки, адже в амбулаторіях надається набагато більше сервісів, до того ж їх мережа вже була суттєво реформована протягом останніх років. МОЗ вже робить це в деокупованих Київській, Чернігівській та Сумській областях. Пріоритет МОЗ – не відновлення самих медичних закладів, а відновлення послуг для населення та робочих місць для працівників медичної сфери.
Наразі однією з основних проблем охорони здоров’я спеціалізованої ланки є надто не ефективна та розгалужена мережа. Перехід на трирівневу госпітальну мережу (надкластерні, кластерні та загальні лікарні) є одним з пріоритетних завдань, аби розвиток чи відбудова пошкоджених та зруйнованих об’єктів відбувалась вже в рамках нової системи. Юридичний процес для формування такої мережі був розпочатий ще у жовтні 2021 року, а завершити його МОЗ планує за 2-3 місяці. Відповідно, інфраструктурний план розвитку мережі закладів охорони здоров’я вже матиме юридичне підгрунтя.
Водночас триває спільна робота МОЗ та Мінрегіону щодо розробки та прийняття нових державних будівельних норм, а також санітарно-гігієнічних правил для того, щоб будівництво та реконструкція медичних закладів відбувалась за сучасними стандартами.
МОЗ готує базу проєктів державно-приватного партнерства, в рамках яких до співпраці зможе долучатися бізнес. Оскільки проєкти вимагатимуть оперативної реалізації, МОЗ пропонує оновлену форму співпраці держави та бізнесу, яка дозволить діяти швидко та гнучко – йдеться про договір про спільну діяльність. В МОЗ сподіваються, що за допомогою такого інструменту та за активного долучення бізнесу відбудова та модернізації системи охорони здоров’я та медзакладів буде якісною та сучасною та відбуватиметься в найкоротші терміни