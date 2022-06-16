Єврокомісія запустила платформу для експорту українського зерна
Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики України, платформа створена для продажу та купівлі сільськогосподарських товарів, об’єднуючи представників європейської логістики та українських трейдерів та фермерів.
"Особливістю платформи є те, що на ній одночасно будуть розміщені і торгові, і транспорті запити, що має полегшити процес організації експортних поставок. Тож представники європейської логістики зможуть розв’язувати організаційні питання з українськими партнерами. Останні матимуть змогу в декілька кліків знайти партнерів для експорту своєї продукції, а також нові логістичні рішення", – зазначається у повідомленні.
В Мінагрополітики сподіваються, що запуск такої платформи дозволить сформувати нові ланцюги експорту зерна з України наземним транспортом.
Платформа доступна за посиланням англійською та німецькою мовами.
"Якщо платформа Grainlane буде широко затребуваною серед представників українських трейдерів та фермерів, до неї буде додано додаткові функції, як-от: специфікація перетину кордону або база даних попиту на логістику на короткий термін", – додали у міністерстві.