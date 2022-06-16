Єврокомісія запустила платформу для експорту українського зерна

Європейська комісія спільно з V_labs та Rail Cargo Group запустила торговельну платформу для зерна "Зернові шляхи" – Grainlane, яка має сприяти оптимізації експорту зерна з України до держав-членів ЄС.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики України, платформа створена для продажу та купівлі сільськогосподарських товарів, об’єднуючи представників європейської логістики та українських трейдерів та фермерів.

"Особливістю платформи є те, що на ній одночасно будуть розміщені і торгові, і транспорті запити, що має полегшити процес організації експортних поставок. Тож представники європейської логістики зможуть розв’язувати організаційні питання з українськими партнерами. Останні матимуть змогу в декілька кліків знайти партнерів для експорту своєї продукції, а також нові логістичні рішення", – зазначається у повідомленні.

В Мінагрополітики сподіваються, що запуск такої платформи дозволить сформувати нові ланцюги експорту зерна з України наземним транспортом.

Платформа доступна за посиланням англійською та німецькою мовами.

"Якщо платформа Grainlane буде широко затребуваною серед представників українських трейдерів та фермерів, до неї буде додано додаткові функції, як-от: специфікація перетину кордону або база даних попиту на логістику на короткий термін", – додали у міністерстві.