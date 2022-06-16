Акціонер "Української біржі" передумав припиняти роботу в Росії
Про зміну свого рішення компанія оголосила після вивчення наданих американською OFAC роз'яснень санкційного режиму щодо інвестицій та відчуження російських юросіб резидентами США, пише Інтерфакс-Україна.
Спочатку компанія заявила, що передасть свої активи в РФ, зокрема брокерський бізнес і банк "Фрідом фінанс", основому її власнику Тімуру Турлову, а він протягом року-півтора перепродасть російський бізнес, який за цей час змінить назву, або менеджменту, або іншому "прийнятному" покупцю.
Проте вивчивши випущені OFAC роз'яснення санкційного режиму омпанія від цього плану відмовилася. Водночас у Freedom Holding заявили, що компанія зберігає намір продати російські активи в майбутньому, однак поки не отримає пропозицію від потенційного покупця, яка не порушить режим санкцій, надаватиме їм фінансову підтримку. В компанії запевняють, що нових інвестицій чи вкладень у розширення раніше запущених проектів у РФ Freedom Holding робити не буде.
Компанія також повідомила інвесторів, що 9 червня Тімур Турлов отримав громадянство Казахстану. Для цього йому довелося відмовитись від громадянства Росії, а також Сент-Кітс та Невіса.
Freedom Holding Corp. – заснований у Росії фінансовий холдинг, зараз він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснює операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизії, Німеччині та на Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ, капіталізація становить близько $2,35 млрд.
За підсумками січня 2022 року, російський "Фрідом фінанс" посідав 9 місце у списку найбільших операторів "Московської біржі" з оборотом 255 млрд рублів. Кількість клієнтів брокера становила 137,5 тис. Крім того, "Фрідом" станом на 31 березня входив до числа акціонерів "СПБ біржі", хоч і скоротив пакет за останній рік, також компанія є активним учасником торгів на цьому майданчику.
В Україні Freedom Holding Corp. представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна", а також з минулого року є найбільшим акціонером "Української біржі" з часткою, близькою до блокуючої. Навесні минулого року Турлов заявляв про плани включити до структури холдингу в Україні банк. Після початку війни холдинг заявляв про виділення майже $3 млн гуманітарної допомоги Україні, а особисто Турлов – приблизно $2,5 млн.
Freedom Holding у 2022 фіскальному році, що завершився 31 березня цього року, збільшив виторг на 60% – до $565 млн, чистий прибуток – на 48%, до $211 млн.