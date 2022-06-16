Акціонер "Української біржі" передумав припиняти роботу в Росії

Компанія Freedom Holding, яка трохи більше двох тижнів тому оголосила про рішення вивести російські активи зі структури групи, відмовився від реалізації анонсованої схеми виходу.

Про зміну свого рішення компанія оголосила після вивчення наданих американською OFAC роз'яснень санкційного режиму щодо інвестицій та відчуження російських юросіб резидентами США, пише Інтерфакс-Україна.

Спочатку компанія заявила, що передасть свої активи в РФ, зокрема брокерський бізнес і банк "Фрідом фінанс", основому її власнику Тімуру Турлову, а він протягом року-півтора перепродасть російський бізнес, який за цей час змінить назву, або менеджменту, або іншому "прийнятному" покупцю.

Проте вивчивши випущені OFAC роз'яснення санкційного режиму омпанія від цього плану відмовилася. Водночас у Freedom Holding заявили, що компанія зберігає намір продати російські активи в майбутньому, однак поки не отримає пропозицію від потенційного покупця, яка не порушить режим санкцій, надаватиме їм фінансову підтримку. В компанії запевняють, що нових інвестицій чи вкладень у розширення раніше запущених проектів у РФ Freedom Holding робити не буде.

Компанія також повідомила інвесторів, що 9 червня Тімур Турлов отримав громадянство Казахстану. Для цього йому довелося відмовитись від громадянства Росії, а також Сент-Кітс та Невіса.

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Freedom Holding Corp. – заснований у Росії фінансовий холдинг, зараз він зареєстрований у Неваді, США. Freedom Holding здійснює операційну діяльність у Казахстані, Росії, Україні, Узбекистані, Киргизії, Німеччині та на Кіпрі. Акції холдингу з жовтня 2020 року торгуються на фондовій біржі NASDAQ, капіталізація становить близько $2,35 млрд.

За підсумками січня 2022 року, російський "Фрідом фінанс" посідав 9 місце у списку найбільших операторів "Московської біржі" з оборотом 255 млрд рублів. Кількість клієнтів брокера становила 137,5 тис. Крім того, "Фрідом" станом на 31 березня входив до числа акціонерів "СПБ біржі", хоч і скоротив пакет за останній рік, також компанія є активним учасником торгів на цьому майданчику.

В Україні Freedom Holding Corp. представлений компанією "Фрідом Фінанс Україна", а також з минулого року є найбільшим акціонером "Української біржі" з часткою, близькою до блокуючої. Навесні минулого року Турлов заявляв про плани включити до структури холдингу в Україні банк. Після початку війни холдинг заявляв про виділення майже $3 млн гуманітарної допомоги Україні, а особисто Турлов – приблизно $2,5 млн.

Freedom Holding у 2022 фіскальному році, що завершився 31 березня цього року, збільшив виторг на 60% – до $565 млн, чистий прибуток – на 48%, до $211 млн.