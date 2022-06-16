Румунія почала видобувати газ на шельфі Чорного моря

Румунська компанія Black Sea Oil&Gas (BSOG) оголосила про початок видобування газу на шельфі Чорного моря.

Як повідомляється на сайті компанії, перший газ з проєкту Midia надійшов до ГТС країни 15 червня.

Очікується, що до кінця року на цій ділянці видобудуть близько 500 мільйонів кубометрів газу до кінця року, а протягом наступних трьох років видобуток зросте до 1 млрд кубометрів на рік.

В компанії відзначають, що це перший реалізований проєкт з видобутку газу на шельфі в Румунії за понад 30 років і єдиний проект, який розробляється сьогодні.

Він складається з 5 морських видобувних свердловин (1 підводна свердловина на родовищі Дойна і 4 платформні свердловини на родовищі Ана), однієї безпілотної видобувної платформи, розташованої на родовищі Ана, 126-кілометрового газопроводу, що з'єднує платформу Ана з берегом і з новим береговим газопроводом.

BSOG належить Carlyle International Energy Partners та Європейському банку реконструкції та розвитку, є румунською незалежною енергетичною компанією, яка націлена на розробку газових ресурсів на шельфі. Партнером компанії у проєкті Midia є Petro Ventures Resources SRL (20%) і Gas Plus Dacia SRL (10%).



