Євросоюз профінансує відновлення мостів на Київщині та Чернігівщині, – Мінінфраструктури

Україна та Європейський Союз найближчим часом можуть підписати угоди щодо залучення коштів для відновлення мостів у Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомила заступник міністра інфраструктури з питань євроінтеграції Ганна Юрченко, передає Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні у нас дуже хороший діалог з ЄС. Кілька проектів уже готуємо з швидкого відновлення (інфраструктури, – ред.), здебільшого це стосується мостів. Очікуємо, що найближчим часом будуть підписані певні угоди та будуть залучені кошти для відновлення мостів у Київській та Чернігівській областях", – сказала вона.

Крім того, за словами заступниці міністра, очікується надання грантової допомоги ЄС на закупівлю понтонних мостів, які швидко збираються.

Вона нагадала, що станом на сьогодні сума прямої та непрямої шкоди економіці України від пошкодження та руйнування транспортної та житлової інфраструктури становить близько $100 млрд.

"Якщо ми говоримо про автомобільні дороги: зруйновано та пошкоджено близько 24 тис. км автошляхів. Мости – критична ситуація. Понад 300 автомобільних мостів на сьогодні зруйновано, також зруйновано близько 50 залізничних мостів. Є великі пошкодження аеропортової інфраструктури, пошкодження та руйнування портової інфраструктури, близько 25 залізничних вокзалів зруйновано або пошкоджено", – повідомила Юрченко.