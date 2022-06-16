McDonald's заплатить $1,3 мільярда штрафів у справі про податкові махінації у Франції

McDonald's погодився сплатити $1,3 млрд штрафів і неоплачених податків, щоб врегулювати податкову суперечку у Франції, завершивши тривале розслідування декларування мережею своїх доходів у країні.

Про це повідомляє Reuters, передає Європейська правда.

Справа була зосереджена на звинуваченнях, які вперше з’явилися у 2014 році, про те, що McDonald's перенаправляв гонорари, сплачені його франчайзинговими ресторанами, на підрозділи в інших країнах, тим самим зменшуючи оподатковуваний дохід у Франції.

Французькі ЗМІ повідомляли тоді, що влада ретельно перевіряє розмір гонорарів, надісланих дочірній компанії в Люксембурзі. У 2016 році поліція обшукала штаб-квартиру McDonald's у Франції в рамках розслідування.

Адвокати McDonald's заявили, що згода на сплату штрафів не означає визнання провини.

"Це судова угода, щоб уникнути судового розгляду, а це дуже тривалий і неминуче невизначений процес", – сказав адвокат Деніс Чемла.

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McDonald's має 1500 ресторанів у Франції, багато з яких є франшизами, які сплачують ліцензійний збір McDonald's за використання бренду, інформаційно-технологічних систем та декорування ресторанів.

У заяві 16 червня McDonald's стверджує, що досягнута фіскальна угода, яка припиняє як податкові, так і кримінальні справи проти неї, охоплює використання її бренду та ноу-хау протягом 2009-2020 років.

У заяві йдеться, що за цей період компанія сплатила понад 2,2 млрд євро податків у Франції та створила майже 25 тис. робочих місць.